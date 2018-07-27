POPÇU Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün 2 hafta önce intihar ettiği iddiasının yankısı sürerken dün olayla ilgili şok bir detay ortaya çıktı. Hadise, annesinin çok sayıda uyku ilacı alarak intihar ettiği iddiası için sessiz kalmıştı. Popçunun basın danışmanı, Gülnihal Hanım'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını belirtse de anne Açıkgöz'ün intihara kalkışmadan önce yazdığı iddia edilen mektup ortaya çıktı. Gülnihal Hanım'ın el yazısıyla kaleme aldığı iddia edilen ve gazetemagazin'in ulaştığı mektuptaki şu sözler çocukları Hadise, Hülya ve Derya'ya ne kadar kırgın olduğunun göstergesi gibiydi:
ORTAYA YERLİTAŞ ÇIKARDI
"Yavrularım; hakkınızı helal edin. Artık sizin bu tartışmalarınıza dayanamıyorum. Ben aradan çekilirsem aranız iyi olur diye düşünüyorum. Ne yapalım, vademiz yetmiyor. Ölüm kapımızı çalmıyor. Ben de böyle yapacağım. Bunu kaç defa denedim; çünkü Allah'tan çok korkuyorum. Ancak Hadise'nin 'Ev sizin, araba benim; satacağım' demesi bardağı taşıran son damla oldu. Bir de Hadise'nin 'Babamla ve kardeşlerimle ilgilenmedin' demesi beni yıktı. Hülya, ilk göz ağrım, önce Allah'a sonra birbirinize emanet olun. Allah'ım her daim sizi korusun. Ne kötüdür ki ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah'ım sizleri güldürsün." Öte yandan Gülnihal Hanım'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenir öğrenmez yanına koşan modacı Nur Yerlitaş ise dün bir TV programında Hülya Açıkgöz'ün kendisine hakaretler yağdırdığını iddia etti. Açıkgöz kardeşlerden yoğun bakımdaki anneleriyle ilgilendiği için teşekkür bekleyen modacı, Hülya Açıkgöz'ün saygısızlığını Hadise'nin özür dileyerek affettirdiğini dile getirdi.
BABANIZLA İLGİLENDİNİZ BENİ UMURSAMADINIZ
Çocuklarının kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle bunalıma girerek canına kıymaya çalıştığı öne sürülen Gülnihal Açıkgöz, şu sözlerle de kızlarının babalarını ön planda tutmasından dert yandı:
"O kadar belim ağrıyor; ama siz hiç farkında olmadınız. Babanıza 20 bin euro'ya diş yaptırdınız ya anladım, benim belim sizin hiç umurunuzda olmadı."
İŞTE O ACI MEKTUP
Gülnihal Hanım, ilgisizlikle suçladığı çocuklarına bu mektubu yazıp hayata veda etmeye kalktı. Hastaneden taburcu olan anne Açıkgöz'ün durumu iyi...
ORTAYA YERLİTAŞ ÇIKARDI
"Yavrularım; hakkınızı helal edin. Artık sizin bu tartışmalarınıza dayanamıyorum. Ben aradan çekilirsem aranız iyi olur diye düşünüyorum. Ne yapalım, vademiz yetmiyor. Ölüm kapımızı çalmıyor. Ben de böyle yapacağım. Bunu kaç defa denedim; çünkü Allah'tan çok korkuyorum. Ancak Hadise'nin 'Ev sizin, araba benim; satacağım' demesi bardağı taşıran son damla oldu. Bir de Hadise'nin 'Babamla ve kardeşlerimle ilgilenmedin' demesi beni yıktı. Hülya, ilk göz ağrım, önce Allah'a sonra birbirinize emanet olun. Allah'ım her daim sizi korusun. Ne kötüdür ki ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah'ım sizleri güldürsün." Öte yandan Gülnihal Hanım'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenir öğrenmez yanına koşan modacı Nur Yerlitaş ise dün bir TV programında Hülya Açıkgöz'ün kendisine hakaretler yağdırdığını iddia etti. Açıkgöz kardeşlerden yoğun bakımdaki anneleriyle ilgilendiği için teşekkür bekleyen modacı, Hülya Açıkgöz'ün saygısızlığını Hadise'nin özür dileyerek affettirdiğini dile getirdi.
BABANIZLA İLGİLENDİNİZ BENİ UMURSAMADINIZ
Çocuklarının kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle bunalıma girerek canına kıymaya çalıştığı öne sürülen Gülnihal Açıkgöz, şu sözlerle de kızlarının babalarını ön planda tutmasından dert yandı:
"O kadar belim ağrıyor; ama siz hiç farkında olmadınız. Babanıza 20 bin euro'ya diş yaptırdınız ya anladım, benim belim sizin hiç umurunuzda olmadı."
İŞTE O ACI MEKTUP
Gülnihal Hanım, ilgisizlikle suçladığı çocuklarına bu mektubu yazıp hayata veda etmeye kalktı. Hastaneden taburcu olan anne Açıkgöz'ün durumu iyi...
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