Sporsuz asla!

Spor tutkunu Mine Kalpakçıoğlu, tatilde de boş durmadı. 51 yaşındaki işkadını, 'Erken kalkan yol alır' dedi. Fiziğiyle gençlere taş çıkaran Kalpakçıoğlu, önceki sabah kaldığı otelin spor salonunda ter attı.
Kusursuz fiziğiyle imrendiren işkadını, tatilde de sporunu aksatmıyor.
Kusursuz fiziğiyle imrendiren işkadını, tatilde de sporunu aksatmıyor.
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