Sedef Avcı ile kendi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'yı hayranları birbirine çok yakıştırıyor. 13 yıllık evli çiftten Avcı, önceki gün eşiyle bu kareyi paylaştı. Ela gözlü güzel, mavi gözlü eşiyle çektiği bu kareye İngilizce "Aşkım" notu düştü.
Gözler kalbin aynası
Etiketler: Sedef Avcı , Kıvanç Kasabalı
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.