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Gözler kalbin aynası

Gözler kalbin aynası
Sedef Avcı ile kendi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'yı hayranları birbirine çok yakıştırıyor. 13 yıllık evli çiftten Avcı, önceki gün eşiyle bu kareyi paylaştı. Ela gözlü güzel, mavi gözlü eşiyle çektiği bu kareye İngilizce "Aşkım" notu düştü.

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