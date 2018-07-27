3 kişilik poz

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bebeklerine
kavuşmak için
sabırsızlanan Beyza Şekerci
ile eşi Engin Hepileri, Datça'da
tatilde.
6 aylık hamile
Şekerci ile
eşi,
önceki gün
yaptıkları
tekne
sefasında
böyle
poz
verdi.
kalan karakter 1000
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