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3 kişilik poz

3 kişilik poz
İlk bebeklerine kavuşmak için sabırsızlanan Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, Datça'da tatilde. 6 aylık hamile Şekerci ile eşi, önceki gün yaptıkları tekne sefasında böyle poz verdi.

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