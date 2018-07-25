Baba sevgi

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, futboldaki başarısını şimdiden babalığa da taşıdı. 6 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'la Ege'de tatil yapan ünlü futbolcu, rotayı Marmaris'ten Bodrum'a çevirdi. Oğulları Hamza Arda'nın doğumu için gün sayan ikili, önceki gün Cennet Koyu'nda demirli lüks motoryatta objektiflere yansıdı.
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