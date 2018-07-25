Yol Durumu
  1. Çapkınlık romanı
  2. 55’lik lolita

Baba sevgi

Oğluna kavuşmak için sabırsızlanan ’ın babalık duygusu kabardı. Futbolcu, önceki gün Ege’de yat sefası yaptığı eşinin karnını öptü...



Başakşehirli futbolcu Arda Turan, futboldaki başarısını şimdiden babalığa da taşıdı. 6 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'la Ege'de tatil yapan ünlü futbolcu, rotayı Marmaris'ten Bodrum'a çevirdi. Oğulları Hamza Arda'nın doğumu için gün sayan ikili, önceki gün Cennet Koyu'nda demirli lüks motoryatta objektiflere yansıdı.
Etiketler: , , , ,
  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ