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Mama zamanı!
Kim ve Kourtney Kardashian, önceki gün yine gündem olmayı başardı. ABD'deki bir şekerciye giden yıldız kardeşler; rengarenk şekerleme, dondurma ve milkshake'leri afiyetle yiyip içti. İkilinin paylaşımında göze çarpan detay ise masadaki pembe renkli tabaklardan birinin 'mama kabının' birebir aynı olmasıydı.
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