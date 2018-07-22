Kim ve Kourtney Kardashian, önceki gün yine gündem olmayı başardı. ABD'deki bir şekerciye giden yıldız kardeşler; rengarenk şekerleme, dondurma ve milkshake'leri afiyetle yiyip içti. İkilinin paylaşımında göze çarpan detay ise masadaki pembe renkli tabaklardan birinin 'mama kabının' birebir aynı olmasıydı.
Mama zamanı!
Etiketler: mama
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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