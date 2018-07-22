Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Bar Refaeli, iki çocuğunun babası Adi Ezra'yla önceki gün aşka geldi. İsrail'deki bir plajda çocuklarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel model, eşini öpücüklere boğdu. Bu fotoğrafı da instagram hesabında paylaşan Bar Refaeli, "Aşığım" diye yazdı. Ünlü modelin doğal güzelliğini gözler önüne serdiği bu fotoğrafa ise özellikle erkek hayranları "Eşin dünyanın en şanslı adamlarından biri" şeklinde yorum yağdı.
Kıskandırdı
Etiketler: Bar Refaeli , İsrail
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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