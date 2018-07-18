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'33 yaş' sınırı

33 yaş sınırı
Daha önce başından üç evlilik geçen ve 1 yılı aşkın zamandır ile birlikte olan , genç erkek hayranlarını kızdıracak sözler sarf etti. Kadınlara flört konusunda tavsiyeler veren seksi yıldız, "33 yaşından önce erkekler gereksiz ve son derece kullanışsız" açıklamasında bulundu.

Erkeklerin 33 yaşından önce hayattan ne istediklerini bilmediğini ve aldatmaya çok yatkın olduğunu söyleyen Jennifer Lopez, ekledi: " biriyle tanışırken de önce yaşını sorun, 33 yaşından gençse kaçın"
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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