'33 yaş' sınırı

Daha önce başından üç evlilik geçen ve 1 yılı aşkın zamandır Alex Rodriguez ile birlikte olan Jennifer Lopez, genç erkek hayranlarını kızdıracak sözler sarf etti. Kadınlara flört konusunda tavsiyeler veren seksi yıldız, "33 yaşından önce erkekler gereksiz ve son derece kullanışsız" açıklamasında bulundu.
Erkeklerin 33 yaşından önce hayattan ne istediklerini bilmediğini ve aldatmaya çok yatkın olduğunu söyleyen Jennifer Lopez, ekledi: "İnternetten biriyle tanışırken de önce yaşını sorun, 33 yaşından gençse kaçın"
Erkeklerin 33 yaşından önce hayattan ne istediklerini bilmediğini ve aldatmaya çok yatkın olduğunu söyleyen Jennifer Lopez, ekledi: "İnternetten biriyle tanışırken de önce yaşını sorun, 33 yaşından gençse kaçın"
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