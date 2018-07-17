Sahne style mayo!

Sesinin yanı sıra kostümleriyle de büyüleyen Linet, geleneğini bozmadı. Geçtiğimiz akşam Bodrum'daki Azka Otel'de sahne alan 43 yaşındaki sanatçı, Gülşah Saraçoğlu imzalı payetlerle süslü mayo elbisesiyle iddiasını yine gözler önüne serdi...
Linet "Plajda değil sahnede mayoyla yakalandım" diyerek de espri yaptı.
Linet "Plajda değil sahnede mayoyla yakalandım" diyerek de espri yaptı.
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