Yol Durumu
  1. Teselli kabinde
  2. 3. bebek göründü

Sahne style mayo!

Sahne style mayo!
Sesinin yanı sıra kostümleriyle de büyüleyen Linet, geleneğini bozmadı. Geçtiğimiz akşam Bodrum'daki Azka Otel'de sahne alan 43 yaşındaki sanatçı, Gülşah Saraçoğlu imzalı payetlerle süslü mayo elbisesiyle iddiasını yine gözler önüne serdi...




"Plajda değil sahnede mayoyla yakalandım" diyerek de espri yaptı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR