Yol Durumu
  1. Bodrum'da esti geçti
  2. Mahcup delikanlı

Yıldız eridi

Yıldız eridi
Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Yıldız Asyalı, önceki gün her sene tatil için tercih ettiği Bodrum Gümüşlük'te objektiflere takıldı. Bir hayli zayıfladığı gözlenen güzel şarkıcı, "İki yaşındaki kızımın peşinde koşmak bana çok kilo verdirdi" diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ