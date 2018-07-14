Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Yıldız Asyalı, önceki gün her sene tatil için tercih ettiği Bodrum Gümüşlük'te objektiflere takıldı. Bir hayli zayıfladığı gözlenen güzel şarkıcı, "İki yaşındaki kızımın peşinde koşmak bana çok kilo verdirdi" diye konuştu.
Yıldız eridi
Etiketler: Yıldız Asyalı , Bodrum Gümüşlük
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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