Justin Timberlake ile eşi Jessica Biel, önceki gün Paris'e uçtu. Küçük bir tatil kaçamağı yapan çift, aşıklar şehrinde baş başa romantizm dolu anlar yaşıyor. Uzun süredir Paris planı yaptıklarını ancak yoğunluk nedeniyle dün Paris'e geldiklerini belirten Timberlake, "Aşkın hiçbir an bitmediği kentteyiz. Burada çok özel bir projenin de görüşmesini yapacağız" dedi. 2012'de nikah masasına oturan Timberlake ile Biel'in Silas (3) adında bir oğlu var.
Paris’te aşk başkadır
Etiketler: Justin Timberlake , Jessica Biel , Paris
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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