Yol Durumu
  1. Buluşma vakti
  2. Lipa Belek’e geliyor

’te aşk başkadır

Paris’te aşk başkadır
Justin Timberlake ile eşi Jessica Biel, önceki gün 'e uçtu. Küçük bir tatil kaçamağı yapan çift, aşıklar şehrinde baş başa romantizm dolu anlar yaşıyor. Uzun süredir Paris planı yaptıklarını ancak yoğunluk nedeniyle dün Paris'e geldiklerini belirten Timberlake, "Aşkın hiçbir an bitmediği kentteyiz. Burada çok özel bir projenin de görüşmesini yapacağız" dedi. 2012'de nikah masasına oturan Timberlake ile Biel'in Silas (3) adında bir oğlu var.
Etiketler: , ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ