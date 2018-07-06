Deniz kızı Ayça

Geçtiğimiz günlerde Akyaka'da kitesurf (uçurtma sörfü) yapan Ayça Varlıer, önceki gün de Boğaz'da denize girdi. Ancak ünlü oyuncu, bu kez tatil için değil rol icabı sudaydı.
Varlıer, başrolünde oynadığı dizinin İstanbul'daki çekimlerinde elinde saksıyla denize atladı. 41 yaşındaki oyuncu, sahne öncesinde "Ben deniz kızıyım" diyerek dublör kullanmayı reddetti. Oyuncu, kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Çekimden habersiz olan vatandaşlar, saksıdaki çiçekle Boğaz'da yüzen Varlıer'i görünce şaştı kaldı.
AYDIN HAMZA
Varlıer, başrolünde oynadığı dizinin İstanbul'daki çekimlerinde elinde saksıyla denize atladı. 41 yaşındaki oyuncu, sahne öncesinde "Ben deniz kızıyım" diyerek dublör kullanmayı reddetti. Oyuncu, kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Çekimden habersiz olan vatandaşlar, saksıdaki çiçekle Boğaz'da yüzen Varlıer'i görünce şaştı kaldı.
AYDIN HAMZA
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