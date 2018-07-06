Deniz kızı Ayça

günlerdeyapanönceki gün dedenize girdi. Ancak ünlü oyuncu, bu kez tatil için değil rol icabı sudaydı.başrolünde oynadığı dizininçekimlerinde elinde saksıyla denize atladı.sahne öncesindediyerek dublör kullanmayı reddetti. Oyuncu, kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.Çekimden habersiz olan vatandaşlar, saksıdaki çiçekle Boğaz'da yüzen Varlıer'i görünce şaştı kaldı.