Parkta keyif

Ünlüler Ege'de deniz keyfi yaparken Hande Ataizi, İstanbul'dan ayrılmadı. Ünlü oyuncu, eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon ile önceki gün parkta piknik yaptı. Oğluyla çimenlere uzanan 44 yaşındaki oyuncu, keyif sürdüğü anları da böyle fotoğrafladı.