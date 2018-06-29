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İhanet sonrası moral tatili

İhanet sonrası moral tatili
Geçtiğimiz ay 7 yıllık kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldatmasıyla yıkılan Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, moral tatiline çıktı. Gök, önceki gün kızı Arya ile Kaktüs Beach'te objektife takıldı. boşanarak hayatında yeni bir sayfa açan Eda Hanım, 'Her şeyim' dediği kızıyla denizde keyifli anlar yaşadı.



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