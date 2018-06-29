Geçtiğimiz ay 7 yıllık kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldatmasıyla yıkılan Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, moral tatiline çıktı. Gök, önceki gün kızı Arya ile Kaktüs Beach'te objektife takıldı. Eşinden boşanarak hayatında yeni bir sayfa açan Eda Hanım, 'Her şeyim' dediği kızıyla denizde keyifli anlar yaşadı.
İhanet sonrası moral tatili
Etiketler: seda sayan , Kaktüs Beach , Eda Gök , Eda Hanım , Eşinden
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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