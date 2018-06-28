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Ağa’nın döner ziyafeti

Ağa’nın döner ziyafeti
Yeme ve içme sektörünün yeni markası 13 Döner, önceki akşam düzenlenen davetle Ağaoğlu Maslak 1453'te hizmete girdi. Tüm malzemeleri çeşitli yörelerden getirten 'in açılışına Ali Ağaoğlu da katıldı. Ağaoğlu, mekanda döner ziyafeti yaptı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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