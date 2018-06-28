Yeme ve içme sektörünün yeni markası 13 Döner, önceki akşam düzenlenen davetle Ağaoğlu Maslak 1453'te hizmete girdi. Tüm malzemeleri çeşitli yörelerden getirten 13 Döner'in açılışına Ali Ağaoğlu da katıldı. Ağaoğlu, mekanda döner ziyafeti yaptı.
Ağa’nın döner ziyafeti
Etiketler: Ali Ağaoğlu , 13 Döner
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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