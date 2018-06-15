Kuyu’ya renkli klip

Ünlü sanatçı Sibel Can, dört yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşturduğu 'Yeni Aşkım' adlı albümünün ilk klibini 'Kuyu' şarkısına çekti. Klip için önceki gün kamera karşına geçen Can, 1965 model beyaz Ford Thunderbird'le birbirinden renkli görüntüler verdi.
Klibin yönetmenliğini, parçanın sözü ve müziğinde imzası olan şarkıcı Bahadır Tatlıöz üstlendi. Tatlıöz, Can'a klipte de eşlik etti. Yeni klibini beğeniye sunmak için sabırsızlanan Can, "Kuyu kazanlara hayatımızda geçit yok" diyerek de iddialı konuştu.
Hem yönetmen koltuğunda oturup hem de klipte oynayan Tatlıöz, performansıyla sanatçıdan övgüleri topladı.
Klibin yönetmenliğini, parçanın sözü ve müziğinde imzası olan şarkıcı Bahadır Tatlıöz üstlendi. Tatlıöz, Can'a klipte de eşlik etti. Yeni klibini beğeniye sunmak için sabırsızlanan Can, "Kuyu kazanlara hayatımızda geçit yok" diyerek de iddialı konuştu.
Hem yönetmen koltuğunda oturup hem de klipte oynayan Tatlıöz, performansıyla sanatçıdan övgüleri topladı.
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