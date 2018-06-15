;
Yol Durumu
  1. Jet-ski şov
  2. Hollywood dedikoduları

’ya renkli klip

47 yaşındaki sanatçı, bir yol hikayesinin anlatıldığı klipte özgür, kendine güvenen ve modern imajıyla dikkat çekti.

Kuyu’ya renkli klip
Ünlü sanatçı Sibel Can, dört yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşturduğu 'Yeni Aşkım' adlı albümünün ilk klibini 'Kuyu' şarkısına çekti. Klip için önceki gün kamera karşına geçen Can, 1965 model beyaz Ford Thunderbird'le birbirinden renkli görüntüler verdi.
Klibin yönetmenliğini, parçanın sözü ve müziğinde imzası olan şarkıcı Bahadır Tatlıöz üstlendi. Tatlıöz, Can'a klipte de eşlik etti. Yeni klibini beğeniye sunmak için sabırsızlanan Can, "Kuyu kazanlara hayatımızda geçit yok" diyerek de iddialı konuştu.


Hem yönetmen koltuğunda oturup hem de klipte oynayan Tatlıöz, performansıyla sanatçıdan övgüleri topladı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ