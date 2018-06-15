Kuyu’ya renkli klip

sanatçıaradan sonra hayranlarıylabuluşturduğuadlıalbümünün ilk klibinişarkısına çekti. Klip için önceki günkamera karşına geçen Can,birbirinden renkli görüntüler verdi.yönetmenliğini, parçanın sözü ve müziğinde imzası olan şarkıcıüstlendi.klipte de eşlik etti. Yeni klibini beğeniye sunmak için sabırsızlanan Can,diyerek de iddialı konuştu.Hem yönetmen koltuğunda oturup hem de klipte oynayan Tatlıöz, performansıyla sanatçıdan övgüleri topladı.