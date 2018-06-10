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tesellisi

’da ’da konser verecek olan , sahnede eski dostu olan ’la Türkçe bir şarkı söylemeyi planlıyor...

Shakira tesellisi

Dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek olan , Türk hayranları için sürpriz hazırlığında… Kolombiyalı yıldız, sürpriz bir isimle tek şarkılık düete imza atacak. Shakira'nın Vodafone Park'taki konserinde aynı sahneyi paylaşacağı ismin ise Mustafa Sandal olacağı konuşulanlar arasında… Shakira'nın konserinde Musti'ye yer vermek istemesinin de özel bir nedeni var. Dostlukları eskiye dayanan ikili, 2005'teki Aspendos konserinde buluşmuş ve Sandal, konser sonunda gül ağacından 15 bin liraya yaptırdığı bağlamayı da Shakira'ya hediye etmişti. Düetin gerçekleşmesi halinde bu konser, Emina Jahovic'le boşanarak sıkıntılı günler yaşayan Musti'ye adeta moral olacak.


SOSYETE LOCA İÇİN YARIŞTA!
Ünlü yıldızın 11 yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği konserin biletleri 162- 1555 lira arasında değişiyor. Loca biletlerini kapmak için ise sosyetikler yarış halinde.


Musti'nin Shakira'ya hediye ettiği bağlama, ünlü yıldızın Miami'deki evinde duruyor.

HALİL ÇİLİNGİR

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