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Travis’ten sürprizi

Grubun solisti Fran Healy, ’nun “Dağlar Dağlar” şarkısını da seslendirdi.

Travis’ten Barış Manço sürprizi

Dünyaca ünlü Brit-rock grubu Travis, "Travis performing their album "The Man Who" in full + other hits" turnesi dahilinde ve Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında 8 Haziran akşamı Zorlu PSM'ye konuk oldu. Tüm biletleri haftalar öncesinden tükenen İskoçya müzik sahnesinin efsanelerinden Travis, konserinde sevilen parçalarını seslendirdi.

Seyircinin yoğun alkışıyla tekrar sahneye çıkan grubun solisti Fran Healy, 'nun "Dağlar Dağlar" şarkısını da seslendirerek Zorlu PSM'de Turkcell Sahnesi'ni dolduran hayranlarını şaşırttı. Tüm salon hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 13:07
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