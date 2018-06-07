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Tarihe not: yaz 2018

Tarihe not: yaz 2018
Pop müziğin başarılı ismi Gökhan Tepe, üç yıl aranın ardından 'Yaz 2018' isimli albümü ile sevenleriyle buluşuyor. Tepe, prodüktörlüğünü ve müzik direktörlüğünü üstlendiği 10 şarkıdan oluşan albümünde kendi şarkılarının yanı sıra birçok değerli isimle çalıştı.
Gökhan Tepe, üyle ilgili şöyle dedi: "Yepyeni bir dönemin başlangıcındayım. Sanat hayatımın en verimli sürecinde hazırladığım yeni albümümü sizlerin beğenisine sunarken, tarihe iftiharla not düşüyorum; Yaz 2018...''

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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