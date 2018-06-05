Bitmeyen düşmanlık

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oğulları Çınar'ın
velayeti için karşı
karşıya gelen Caner Erkin,
isyanlarda… Eski
eşine aylık 20 bin lira
nafaka verdiği
öğrenilen Erkin, Atalay'ın bitmeyen isteklerinden
artık
yaka silkti. Ünlü
futbolcu,
yakın dostlarına
şöyle dert yandı: "Bu evlilik hataydı. O, para için oğlumu kullanıyor. Çınar'ın psikolojisi için davaya yayın yasağı istedim. Ancak o, haber olmayı sevdiği için buna engel oldu."
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