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İMSAKİYE RAMAZAN
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Bitmeyen düşmanlık

, eski eşi ’ı sözleriyle yine yerden yere vurdu…

Bitmeyen düşmanlık
Asena Atalay'la oğulları Çınar'ın velayeti için karşı karşıya gelen Caner Erkin, isyanlarda… Eski eşine aylık 20 bin lira nafaka verdiği öğrenilen Erkin, Atalay'ın bitmeyen isteklerinden artık yaka silkti.
Ünlü futbolcu, yakın dostlarına şöyle dert yandı: "Bu evlilik hataydı. O, para için oğlumu kullanıyor. Çınar'ın psikolojisi için davaya yayın yasağı istedim. Ancak o, haber olmayı sevdiği için buna engel oldu."

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