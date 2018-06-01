İki kadın bir adam!

Eski futbolcu Tuncay Şanlı, özel hayatıyla magazin gündemine yerleşti. Şanlı'nın hamile sevgilisi Melis Sayım bebeğini kucağına almak için gün sayarken; eski futbolcu, Seyhan Şaşko ile Çengelköy'de el ele yakalandı. Oğlu Ömer'i pazartesi dünyaya getirecek olan Sayım, dün Duymayan Kalmasın'a şöyle konuştu: "Tuncay'a 3 ay önce Seyhan'ı sorduğumda iş arkadaşı olduklarını söylemişti. Onu Allah'a havale ediyorum!"
'BEBEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'
Sayım'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcunun avukatı şu yazılı açıklamayı yaptı: "Mevcut hamilelik ayrılık dönemine denk gelmiştir. Ancak Tuncay Şanlı, bebeğin sağlıklı olarak doğup yetişmesi için üzerine düşen her şeyi yapmış ve yapacaktır. Hamilelik süresince kendisine gelen her türlü talebe karşılık vermeye çalışan müvekkilim, Seyhan Şaşko ile ilişkisini de gözlerden uzak sürdürmüştür. Şaşko ile Tuncay Şanlı'nın ilişkisi de, Şanlı'nın önceki ilişkisinin bitmesinden 5 ay sonra başlamıştır. Taraflar hamileliğin olumsuz etkilenmemesi ve çocuğun zarar görmemesi için de azami çaba sarf etmişlerdir."
Önceki gün el ele yakalanan çiftin avukatına göre Şaşko, Melis Sayım'ın hamile olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdi. Ancak Tuncay Şanlı, güzel spor spikerini yeniden barışmaya ikna etti.
'BEBEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'
Sayım'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcunun avukatı şu yazılı açıklamayı yaptı: "Mevcut hamilelik ayrılık dönemine denk gelmiştir. Ancak Tuncay Şanlı, bebeğin sağlıklı olarak doğup yetişmesi için üzerine düşen her şeyi yapmış ve yapacaktır. Hamilelik süresince kendisine gelen her türlü talebe karşılık vermeye çalışan müvekkilim, Seyhan Şaşko ile ilişkisini de gözlerden uzak sürdürmüştür. Şaşko ile Tuncay Şanlı'nın ilişkisi de, Şanlı'nın önceki ilişkisinin bitmesinden 5 ay sonra başlamıştır. Taraflar hamileliğin olumsuz etkilenmemesi ve çocuğun zarar görmemesi için de azami çaba sarf etmişlerdir."
Önceki gün el ele yakalanan çiftin avukatına göre Şaşko, Melis Sayım'ın hamile olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdi. Ancak Tuncay Şanlı, güzel spor spikerini yeniden barışmaya ikna etti.
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