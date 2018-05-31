;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin sevgilisinden kahreden paylaşım

Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım''ı aldattı



Tuncay Şanlı 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu. Ancak eski futbolcu, dün spor spikeri Seyhan Şaşko ile ele ele görüntülenerek hamile sevgilisine ihanet etti. Doğuma 4 gün kala Melis Sayım ihanetle sarsıldı

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 14:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ