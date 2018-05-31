Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım''ı aldattı





Tuncay Şanlı 2016 yılından bu yana Melis Sayım ile aşk yaşıyordu. Ancak eski futbolcu, dün spor spikeri Seyhan Şaşko ile ele ele görüntülenerek hamile sevgilisine ihanet etti. Doğuma 4 gün kala Melis Sayım ihanetle sarsıldı