Yadigar gidiyor

ünlü yıldızevi ölümünden iki yılsonra açık artırmayla satışa sunuluyor.biruçurumun üzerine kurulan malikane;iki özel plaj,ve panoramikmanzaraya sahip. Yapımımalikane,açıkartırmayla satışa sunulacak. Açık artırmayakatılacak olanlardanalınacak...Daha önce de evleri satılan bu malikane, efsane şarkıcıdan son geriye kalan mülkler arasında.