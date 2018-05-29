Yadigar gidiyor

Dünyaca ünlü yıldız Prince'in Karayipler'deki evi ölümünden iki yıl sonra açık artırmayla satışa sunuluyor. Denizden 40 metre yükseklikte bir uçurumun üzerine kurulan malikane; 10 bin metrekarelik bir konak, iki özel plaj, 200 metrelik özel bir rıhtım ve panoramik manzaraya sahip. Yapımı 12 milyon dolara mal olan malikane, 12 Temmuz'da açık artırmayla satışa sunulacak. Açık artırmaya katılacak olanlardan 100 bin dolar depotizo alınacak...
Daha önce de evleri satılan bu malikane, efsane şarkıcıdan son geriye kalan mülkler arasında.
Daha önce de evleri satılan bu malikane, efsane şarkıcıdan son geriye kalan mülkler arasında.
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