Tatil arkadaşı Benjamin

Mart ayında boşanan Hande Ataizi ile Benjamin Harvey, oğulları Leon için "Ayrılsak da beraberiz" dedi. Önceki gün Nişantaşı'nda ayaküstü soruları yanıtlayan güzel oyuncu, boşanma aşamasında oğulları için pedagogdan yardım aldıklarını dile getirdi.
ABD'li eski eşiyle bağının kopmadığını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, "Leon için Benjamin'le sık sık yemekte bir araya geliyoruz. Hatta birlikte tatil planı yapıyoruz" dedi.
Halil ÇİLİNGİR
ABD'li eski eşiyle bağının kopmadığını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, "Leon için Benjamin'le sık sık yemekte bir araya geliyoruz. Hatta birlikte tatil planı yapıyoruz" dedi.
Halil ÇİLİNGİR
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