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Masum öpücük

Masum öpücük
Cannes Film Festivali nedeniyle günlerdir eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'dan uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün kızıyla hasret giderdi. 4 yaşındaki kızıyla deniz sezonunu açan ünlü oyuncu, bu anı da instagram'da paylaştı. Uzerli'nin sevimli kızıyla dudaktan öpüşürken çekilen bu fotoğrafına takipçilerinden her zamanki gibi binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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