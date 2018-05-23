Cannes Film Festivali nedeniyle günlerdir eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'dan uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün kızıyla hasret giderdi. 4 yaşındaki kızıyla deniz sezonunu açan ünlü oyuncu, bu anı da instagram'da paylaştı. Uzerli'nin sevimli kızıyla dudaktan öpüşürken çekilen bu fotoğrafına takipçilerinden her zamanki gibi binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Masum öpücük
Etiketler: can ateş , meryem üzerli , Cannes
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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