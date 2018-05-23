Masum öpücük

Cannes Film Festivali nedeniyle günlerdir eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'dan uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün kızıyla hasret giderdi. 4 yaşındaki kızıyla deniz sezonunu açan ünlü oyuncu, bu anı da instagram'da paylaştı. Uzerli'nin sevimli kızıyla dudaktan öpüşürken çekilen bu fotoğrafına takipçilerinden her zamanki gibi binlerce beğeni ve yorum yağdı.