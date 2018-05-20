Gururumuz Ceylan

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı' (The Wild Pear Tree), önceki akşam 71'inci Cannes Film Festivali'nde görücüye çıktı. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Doğu Demirkol, Bennu Yıldırımlar ve Murat Cemcir'in yer aldığı filmin ekibi kırmızı halıda tam kadro hazır bulundu. 2014'te 'Kış Uykusu' filmiyle katıldığı festivalden Altın Palmiye ödülüyle dönen Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' adlı son eseri de sinemaseverleri büyüledi.
Gösterimin yapıldığı salondaki sinemaseverler, Ceylan ile tüm ekibi 15 dakika ayakta alkışladı. Dünyaca ünlü modeller Alessandra Ambrosio ile Isabeli Fontana'nın ilgiyle izlediği film, yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu ediniyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmeni ise Gökhan Tiryaki...
Ceylan, 2008'de de 'Üç Maymun' ile Cannes'da 'En İyi Yönetmen' ödülünü almıştı.
İsabeli Fontana, galada objektiflere böyle öpücük gönderdi.
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Ahlat Ağacı galasına katılan yıldızlar arasındaydı.
Gösterimin yapıldığı salondaki sinemaseverler, Ceylan ile tüm ekibi 15 dakika ayakta alkışladı. Dünyaca ünlü modeller Alessandra Ambrosio ile Isabeli Fontana'nın ilgiyle izlediği film, yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu ediniyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmeni ise Gökhan Tiryaki...
Ceylan, 2008'de de 'Üç Maymun' ile Cannes'da 'En İyi Yönetmen' ödülünü almıştı.
İsabeli Fontana, galada objektiflere böyle öpücük gönderdi.
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Ahlat Ağacı galasına katılan yıldızlar arasındaydı.
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