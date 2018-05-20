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Gururumuz Ceylan

, iki ödül aldığı ’ni önceki gün yine mest etti ‘’ filmi, 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı ama ödül elde edemedi

Gururumuz Ceylan
Dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı' (The Wild Pear Tree), önceki akşam 71'inci Cannes Film Festivali'nde görücüye çıktı. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Doğu Demirkol, Bennu Yıldırımlar ve Murat Cemcir'in yer aldığı filmin ekibi kırmızı halıda tam kadro hazır bulundu. 2014'te 'Kış Uykusu' filmiyle katıldığı festivalden Altın Palmiye ödülüyle dönen Ceylan'ın '' adlı son eseri de sinemaseverleri büyüledi.



Gösterimin yapıldığı salondaki sinemaseverler, Ceylan ile tüm ekibi 15 dakika ayakta alkışladı. Dünyaca ünlü modeller Alessandra Ambrosio ile Isabeli Fontana'nın ilgiyle izlediği film, yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu ediniyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve 'ın yazdığı filmin görüntü yönetmeni ise ...



Ceylan, 2008'de de 'Üç Maymun' ile Cannes'da 'En İyi Yönetmen' ödülünü almıştı.



İsabeli Fontana, galada objektiflere böyle öpücük gönderdi.



Brezilyalı model , Ahlat Ağacı galasına katılan yıldızlar arasındaydı.

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