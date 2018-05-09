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yı yakaladı

Bakıcıyı yakaladı
İki yaşındaki yeğeninin tarafından e maruz kaldığını iddia eden Özge Özpirinçci, dün rahat nefes aldı. Oyuncu, kadının yeğenine şiddet uyguladıktan sonra kaçtığını öne sürmüştü.
Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva adlı bakıcının yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatan Özpirinçci, kadının gözaltına alındığını Twitter'da duyurdu. Ünlü oyuncu, kendisine destek veren takipçilerine de teşekkürlerini sundu.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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