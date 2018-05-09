Bakıcıyı yakaladı

İki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden Özge Özpirinçci, dün rahat nefes aldı. Oyuncu, kadının yeğenine şiddet uyguladıktan sonra kaçtığını öne sürmüştü.
Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva adlı bakıcının yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatan Özpirinçci, kadının gözaltına alındığını Twitter'da duyurdu. Ünlü oyuncu, kendisine destek veren takipçilerine de teşekkürlerini sundu.
Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva adlı bakıcının yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatan Özpirinçci, kadının gözaltına alındığını Twitter'da duyurdu. Ünlü oyuncu, kendisine destek veren takipçilerine de teşekkürlerini sundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.