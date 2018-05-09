Bakıcıyı yakaladı

Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından dün 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istedi. Öte yandan bugün de bakıcının şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Özpirinççi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada bakıcının yakalandığını duyurdu.