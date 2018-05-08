Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci , 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını söyledi.



BAKICI YAKALANDI!

Olayın ortaya çıkmasının ardından bakıcının kaçtığını söyleyen Özpirinçci kaçan bakıcının fotoğrafını paylaşarak, bakıcının bulunması için yardım istemişti.

Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu Özge Özpirinçci'nin yeğenin bakıcısı yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Özpirinçci herkese teşekkür etti:

Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.