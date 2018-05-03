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Köy kahvesinde sohbet

Köy kahvesinde sohbet
Oyuncu Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, tatil için önceki gün Kaz Dağları'na gitti. Motosikletlerine atlayıp Ege'ye doğru yola çıkan ikili, soluğu bir köy kahvesinde aldı. Küçük bir mola veren çift, daha sonra geçirdi. Motorlarıyla kaza yapan ikili, apar topar hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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