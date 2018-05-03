Oyuncu Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, tatil için önceki gün Kaz Dağları'na gitti. Motosikletlerine atlayıp Ege'ye doğru yola çıkan ikili, soluğu bir köy kahvesinde aldı. Küçük bir mola veren çift, daha sonra kaza geçirdi. Motorlarıyla kaza yapan ikili, apar topar hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köy kahvesinde sohbet
Etiketler: Burcu Biricik , kaza , Emre Yetkin
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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