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Miranda neden güzel?

Miranda neden güzel?
Güzelliğiyle büyüleyen yükselişe geçtiği Victoria's Secret günlerinden beri gündemde. Eski model, yeni iş kadının ilk günden beri vazgeçemediği şöyle: Öncelikle hafif makyaj, tek kat maskara, doğal bakım ürünleri, yağsız yiyeceklerden uzak durmak, asitli içecekleri asla tüketmemek, günde 1 saat yürüyüş...
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