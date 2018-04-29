Güzelliğiyle büyüleyen Miranda Kerr yükselişe geçtiği Victoria's Secret günlerinden beri gündemde. Eski model, yeni iş kadının ilk günden beri vazgeçemediği güzellik sırları şöyle: Öncelikle hafif makyaj, tek kat maskara, doğal bakım ürünleri, yağsız yiyeceklerden uzak durmak, asitli içecekleri asla tüketmemek, günde 1 saat yürüyüş...
Miranda neden güzel?
Etiketler: Miranda Kerr , Güzellik sırları
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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