Tabana kuvvet

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Gülşen,
form tutmaya
devam ediyor.
Önceki gün Arnavutköy
sahilinde
görüntülenen
şarkıcı, 1 buçuk saat yürüyüş
yaptı. Doğum kilo
larından
hızla kurtulan
popçu, günaşırı 10 kilometre yol
yürüyor.
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