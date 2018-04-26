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Tabana kuvvet

Tabana kuvvet
Gülşen, form tutmaya devam ediyor. Önceki gün Arnavutköy sahilinde görüntülenen şarkıcı, 1 buçuk saat yürüyüş yaptı. Doğum larından hızla kurtulan popçu, günaşırı 10 kilometre yol yürüyor.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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