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Gördüm klasiği

2013’te boşandığı Vahide Perçin’le yeniden nikah masasına oturacağı konuşulan , yine turundaydı.

Gördüm klasiği
Ünlü oyuncu Altan Gördüm, ta gençleri solladı. Daha önce kendinden yaşça küçük güzellerle birçok kez objektiflere yakalanan 59 yaşındaki oyuncu, yine kural bozmadı. Gördüm, önceki akşam da Rumelihisarı İspendek Balık'ta esmer bir kadınla baş başa yemekteydi.
İçeride samimi oldukları öğrenilen ikili, çıkışta flaşlar patlayınca şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran Gördüm ile genç sevgilisi, panikle yüzlerini saklamaya çalıştı. Görüntülenmemek için uğraşan ikili, başarılı olamadı. Deneyimli çapkının bu halleri "Gördüm klasiği" yorumu yaptırdı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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