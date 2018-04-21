Ünlü oyuncu Altan Gördüm, çapkınlıkta gençleri solladı. Daha önce kendinden yaşça küçük güzellerle birçok kez objektiflere yakalanan 59 yaşındaki oyuncu, yine kural bozmadı. Gördüm, önceki akşam da Rumelihisarı İspendek Balık'ta esmer bir kadınla baş başa yemekteydi.
İçeride samimi oldukları öğrenilen ikili, çıkışta flaşlar patlayınca şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran Gördüm ile genç sevgilisi, panikle yüzlerini saklamaya çalıştı. Görüntülenmemek için uğraşan ikili, başarılı olamadı. Deneyimli çapkının bu halleri "Gördüm klasiği" yorumu yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
İçeride samimi oldukları öğrenilen ikili, çıkışta flaşlar patlayınca şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran Gördüm ile genç sevgilisi, panikle yüzlerini saklamaya çalıştı. Görüntülenmemek için uğraşan ikili, başarılı olamadı. Deneyimli çapkının bu halleri "Gördüm klasiği" yorumu yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
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