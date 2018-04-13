21 kilo verdi

; 25 / 14 27 / 12 23 / 10 16 / 3 22 / 9 26 / 10 23 / 10 24 / 16 15 / 2 22 / 10 30 / 15 26 / 10 20 / 8 26 / 9 18 / 5 25 / 12 24 / 9 14 / 6 20 / 6 25 / 10 26 / 13 22 / 12 24 / 8 22 / 7 28 / 14 24 / 8 22 / 10 27 / 11 26 / 9 19 / 8 15 / 3 24 / 12 25 / 11 16 / 11 19 / 7 15 / 8 25 / 13 21 / 9 25 / 8 24 / 16 20 / 11 26 / 18 24 / 12 25 / 10 23 / 9 15 / 3 22 / 7 20 / 6 24 / 9 27 / 12 21 / 8 24 / 12 25 / 16 25 / 11 25 / 10 25 / 10 28 / 14 21 / 12 26 / 12 21 / 8 19 / 10 20 / 7 15 / 10 25 / 12 17 / 11 23 / 11 14 / 9 21 / 11 14 / 8 21 / 6 28 / 13 21 / 11 17 / 12 23 / 10 15 / 11 24 / 9 24 / 10 14 / 5 20 / 14 20 / 7 13 / 9
Meslektaşı Timur Acar'la
kızı Eliz'i 8 ay önce
kucağına
alan Eda Özerkan
,
hamilelik kilolarından
kurtuldu. 21 kilo veren
oyuncu,
setlere dönmeye
hazırlanıyor. Oyuncu,
düzgün fiziğini ise
düzenli spor ve
beslenmeye borçlu…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.