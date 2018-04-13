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21 kilo verdi

Güzel oyuncu, pilates sayesinde iğne ipliğe döndü.

21 kilo verdi
Meslektaşı Timur Acar'la kızı Eliz'i 8 ay önce kucağına alan , hamilelik kilolarından kurtuldu. 21 kilo veren oyuncu, setlere dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, düzgün fiziğini ise düzenli spor ve beslenmeye borçlu…

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