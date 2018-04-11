Merve sessizliği

Adı Merve Boloğur ile aşk dedikodularına karışan Faruk Sabancı, önceki gün Akmerkez'deydi. Sabancı'nın giydiği özel üretim olan altın, gümüş ve bakır kaplı montu dikkat çekti. Güzel oyuncuyla yakınlaşması sorulan Sabancı, aşk iddialarına tebessüm edip sessiz kaldı. Başarılı DJ'in aşkla ilgili sükuneti ise kafaları karıştırdı.
Sabancı'nın üzerindeki monttan sadece 4 kişide var.
Aydın HAMZA
Sabancı'nın üzerindeki monttan sadece 4 kişide var.
Aydın HAMZA
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