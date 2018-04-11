Merve sessizliği

Aydın HAMZA

ile aşk dedikodularınakarışanönceki günAkmerkez'deydi.Sabancı'nın giydiğiözel üretim olandikkatçekti. Güzel oyuncuylayakınlaşması sorulanSabancı,kaldı. Başarılı DJ'in aşklailgili sükuneti ise kafalarıkarıştırdı.Sabancı'nın üzerindeki monttan sadece 4 kişide var.