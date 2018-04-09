İki yıl önce Aylin Özer'le evlenen Gökhan Tepe, müjdeyi verdi. Önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Crystal Cove Hotel'de sahne alan Tepe, "Önümüzdeki hafta albümümüz çıkıyor. Daha sonra sıra çocukta" dedi. 40 yaşındaki şarkıcıya hayranlarından "Baba olmanın zamanı gelmiş de geçiyor" diye karşılık geldi.
Sıra çocukta
Etiketler: gökhan tepe , Kıbrıs
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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