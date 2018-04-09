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Sıra çocukta

Sıra çocukta
İki yıl önce Aylin Özer'le evlenen Gökhan Tepe, müjdeyi verdi. Önceki akşam 'taki Merit Crystal Cove Hotel'de sahne alan Tepe, "Önümüzdeki hafta albümümüz çıkıyor. Daha sonra sıra çocukta" dedi. 40 yaşındaki şarkıcıya hayranlarından "Baba olmanın zamanı gelmiş de geçiyor" diye karşılık geldi.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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