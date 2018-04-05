Yüksek uçuyor işsiz geziyor
Kenan İmirzalıoğlu’yla evlendikten sonra ücretine zam yapan Sinem Kobal, yine bir projeyi elden kaçırdı!.. Güzel oyuncu, iddiaya göre 1 milyon lira istediği için ‘Romantik Komedi 3’ filminin kadrosundan çıkarıldı
SENARYO GÜNCELLENDİ
Geçtiğimiz aylarda ilk iki filmde olduğu gibi 'Romantik Komedi 3'ün kadrosunda da yer alacağını duyuran Kobal, talep ettiği astronomik ücrette ısrar edince olanlar oldu. Yapım şirketinden 1 milyon lira talep ettiği öğrenilen 30 yaşındaki oyuncunun son yapılan değişiklikle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta yeniden güncellenen senaryodan çıkartıldığı konuşulan oyuncunun yaşadığı durum ise "Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak" deyimini akıllara getirdi.
SİNEM'E YİNE HÜSRAN...
Geçtiğimiz yıl bir tasarımcıyı canlandıracağı film için BKM ile görüşen Kobal, o dönem talep ettiği astronomik ücret nedeniyle de yine hüsrana uğramıştı. Son dönemde ekranlara gelen her dizisi erken final yapan ünlü oyuncunun film tekliflerini de ücret yüzünden kaçırması "Sinem yüksek uçuyor, işsiz geziyor" dedirtti.
Dizisi nedeniyle filmde oynamayacağını belirten Engin Altan Düzyatan'ın ardından Sinem Kobal da ekipten çıkarıldı. Sedef Avcı ile Burcu Kara ise kadroda…
DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: Kenan İmirzalıoğlu , Romantik Komedi , Sinem Kobal
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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