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Nispet gecesi

ile eski aşkı , önceki akşam Harbiye’deki bir mekanda pişti oldu. Eski aşıklar, gece boyunca yeni sevgilileriyle dans edip birbirlerine nispet yaptı

Nispet gecesi
Eski aşıklar Deniz Akkaya ile tekstilci Gökmen Şeynova, birbirine düşman kesildi. Her ilişkisi hüsranla sonuçlanan Akkaya, Şeynova ile de 7 aylık aşkını Ocak ayında sonlandırmıştı. Eski manken, ünlü tekstilciyle dostça ayrıldıklarının sık sık altını çizdi. Ayrılığı çabuk unutan eski sevgililer, çok geçmeden de yeni aşklara yelken açtı. Bununla da kalmayan eski aşıklar, önceki akşam pişti oldukları Harbiye'deki Klein adlı mekanda birbirlerine yeni sevgilileriyle nispet yaptı. Akkaya'nın, yeni sevgilisi ile Şeynova'nın karşı masasında sabaha kadar samimi şekilde dans ettiği öğrenildi. Samimiyeti ilerleten Akkaya ile sevgilisinin kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüğü de iddia edildi. Alkolü fazla kaçırdığı öne sürülen eski manken, ayakta zor dururken çıkışta flaşlar patlayınca şoke oldu. Akkaya'nın sevgilisi ise aşkının ardından bindiği özel şoförlü aracın koltuğuna kapanıp yüzünü gizlemeye çalıştı. Gökmen Şenova ile kız arkadaşı ise arka kapıdan kaçtı. Akkaya ile Şeynova'nın olaylı eğlencesi ise "Eski aşıkların nispet gecesi" olarak yorumlandı.


Aylar önce aynı mekanda aşk şovu yapan Akkaya ile Şeynova, pişti oldukları gecede birbirlerini görmezden geldi.

Doğan SAVAŞ
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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