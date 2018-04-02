Eski aşıklar Deniz Akkaya ile tekstilci Gökmen Şeynova, birbirine düşmankesildi. Her ilişkisi hüsranla sonuçlanan Akkaya, Şeynova ile de 7 aylık aşkını Ocak ayındasonlandırmıştı. Eski manken, ünlü tekstilciyle dostça ayrıldıklarının sık sık altını çizdi. Ayrılığı çabuk unutan eski sevgililer, çok geçmeden de yeni aşklarayelken açtı. Bununla da kalmayan eski aşıklar, önceki akşam pişti oldukları Harbiye'deki Klein adlı mekanda birbirlerine yeni sevgilileriyle nispetyaptı. Akkaya'nın, yeni sevgilisi ile Şeynova'nın karşı masasında sabaha kadar samimi şekilde dans ettiği öğrenildi. Samimiyeti ilerleten Akkaya ilesevgilisinin kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüğü de iddia edildi. Alkolü fazla kaçırdığı öne sürülen eski manken, ayakta zor dururken çıkışta flaşlar patlayınca şoke oldu. Akkaya'nın sevgilisi ise aşkının ardından bindiği özel şoförlü aracınkoltuğuna kapanıp yüzünü gizlemeye çalıştı. Gökmen Şenova ile kız arkadaşı ise arka kapıdankaçtı. Akkaya ile Şeynova'nın olaylı eğlencesi ise "Eski aşıkların nispet gecesi" olarak yorumlandı.
Aylar önce aynı mekanda aşk şovu yapanAkkaya ile Şeynova, pişti oldukları gecedebirbirlerini görmezden geldi.
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