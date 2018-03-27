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Ahlaksız teklif
İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Heidi Klum'dan şok açıklama... 44 yaşındaki Alman top model, kendisine gelen ahlaksız tekliflerden artık bıktığını açıkladı. "Ben 4 çocuk annesi bir kadınım" diyerek isyan eden Klum, kendisine te bulunan isimler arasında çok sayıda politikacı ve iş adamı olduğunu açıkladı...
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