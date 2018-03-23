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Hande göründü

Hande göründü
Abd'li gazeteci Benjamin Harvey ile 7 yıllık evliliğini geçtiğimiz gün bitiren Hande Ataizi, boşandıktan sonra ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncunun neşesi yerindeydi...

Halil ÇİLİNGİR
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