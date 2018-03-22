Yıldırım etkisi

Emel Yıldırım, şimdi de kozmetik sektörüne el attı. Yıldırım, 'Mucize' markasının tanıtımını önceki akşam Gül Erçetingöz'ün ev sahipliğinde Qubbe'de yaptı. Emel Hanım'ı dostu Aylin Coşkun da yalnız bırakmadı.