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Yıldırım etkisi

Yıldırım etkisi
Emel Yıldırım, şimdi de kozmetik sektörüne el attı. Yıldırım, 'Mucize' markasının tanıtımını önceki akşam Gül Erçetingöz'ün ev sahipliğinde Qubbe'de yaptı. Emel Hanım'ı dostu Aylin Coşkun da yalnız bırakmadı.
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