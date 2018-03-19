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Ertelenen konserde şov yaptı

Ertelenen konserde şov yaptı
Hadise, Kasım 2017'de gerçekleşmesi gerekirken ilgi görmediği için ertelediği Bostancı Gösteri Merkezi konserini önceki gün verdi. Konseri için 4 ay boyunca sıkı bir şekilde hazırlanan popçu, adeta şov yaptı. Hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturan popçunun kıvrak dansları ve seksi kostümleri de "Yerli Beyonce" benzetmesi yaptırdı. 2 buçuk saat sahnede kalan Hadise, tam not aldı.



Doğan SAVAŞ
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