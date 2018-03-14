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Güzel alışveriş

Güzel alışveriş
İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook, geçtiğimiz gün gittiği Tayland'da renkli görüntülere imza attı. Çiçekli pembe elbisesiyle Tayland'daki marketleri dolaşan seksi yıldız, bir ara manavdan ananas gibi egzotik meyveler satın alırken objektiflere takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken , bir ara kamyonetin arkasına oturup elinde ananasla arkadaşına poz verdi. 'da yayınlamak için şekilden şekle girip pozlar veren İngiliz model, etraftakilerin de meraklı bakışlarını hiç umursamadı.



Kelly Brook, her zamanki gibi güzelliğiyle büyüledi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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