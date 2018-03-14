Güzel alışveriş

İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook, geçtiğimiz gün gittiği Tayland'da renkli görüntülere imza attı. Çiçekli pembe elbisesiyle Tayland'dakimarketleri dolaşan seksi yıldız, bir ara manavdan ananas gibi egzotikmeyveler satın alırken objektiflere takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kelly Brook, bir ara kamyonetin arkasına oturup elindeananasla arkadaşına poz verdi. Instagram'da yayınlamak için şekilden şekle girippozlar veren İngiliz model, etraftakilerin de meraklı bakışlarını hiç umursamadı.
Kelly Brook, her zamanki gibi güzelliğiyle büyüledi.
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