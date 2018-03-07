Hande boşandı

Geçtiğimizay ABD'li gazeteciBenjaminHarvey'denboşanacağı iddia edilenHande Ataizi, dün7 yıllık evliliğininbittiğini ilan etti.Ataizi, eski eşi veoğluyla fotoğrafınıpaylaşıp altına şumesajı yazdı: "Yedi yıllıkeşim ve oğlumunbabası ile evliliğimizisonlandırma kararıaldık. Üçümüzü yinebirlikte göreceksiniz.Dostluk ilişkimiz,boşanmaylabitmeyecek kadarsağlam. Her şeyinbir başı ve sonu var.Yeter ki sevgi, saygı vedostluk hayatımızdaneksilmesin…"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.