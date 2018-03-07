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Hande boşandı

44 yaşındaki ’nin ’le 7 yıllık evliliği dün resmen bitti. Ünlü oyuncu, ‘Bizi yine bir arada göreceksiniz, dostluk devam’ dedi

Hande boşandı
Geçtiğimiz ay ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den boşanacağı iddia edilen Hande Ataizi, dün 7 yıllık evliliğinin bittiğini ilan etti. Ataizi, eski eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşıp altına şu mesajı yazdı:
"Yedi yıllık eşim ve oğlumun babası ile evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Üçümüzü yine birlikte göreceksiniz. Dostluk ilişkimiz, boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başı ve sonu var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin…"
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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