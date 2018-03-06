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Tümer aileye girdi

Tümer aileye girdi
Oyuncu Gamze Topuz, eski eşi Ümit Kantarcılar'dan olan kızı Elis Naz'ın doğum günü için önceki gün evinde parti verdi. Topuz, 3 yaşına giren kızının doğum günü partisine aşkı Tümer Metin'i de davet etti. Elis Naz, kostümüyle neşe içinde oradan oraya koşarken ikili de keyifle onu seyretti. Topuz, bu anı da "Benim baykuş kızım" notuyla paylaştı.
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