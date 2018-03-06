Tümer aileye girdi

; 23 / 12 16 / 9 15 / 8 9 / 2 19 / 8 15 / 7 13 / 8 20 / 15 5 / -9 15 / 2 20 / 13 19 / 9 16 / 6 18 / 9 11 / 0 18 / 9 13 / 5 10 / 3 14 / 8 17 / 7 21 / 12 16 / 9 14 / 5 12 / 4 19 / 12 18 / 7 20 / 11 14 / 5 15 / 6 14 / 4 8 / -3 16 / 9 17 / 8 14 / 7 13 / 2 12 / 6 22 / 12 17 / 6 15 / 6 16 / 7 20 / 14 18 / 11 18 / 8 19 / 9 8 / -3 14 / 3 15 / 5 15 / 8 13 / 6 16 / 7 20 / 10 18 / 7 19 / 9 15 / 7 15 / 7 19 / 12 15 / 11 21 / 14 15 / 10 13 / 6 15 / 8 17 / 7 14 / 7 24 / 12 14 / 5 19 / 8 15 / 7 16 / 10 11 / 6 12 / 4 18 / 11 13 / 8 15 / 6 14 / 7 15 / 6 14 / 5 15 / 7 13 / 5 17 / 9 11 / 4 17 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Oyuncu Gamze Topuz, eski eşi Ümit Kantarcılar'dan olan kızı Elis Naz'ın doğum günü için önceki gün evinde parti verdi. Topuz, 3 yaşına giren kızının doğum günü partisine aşkı Tümer Metin'i de davet etti. Elis Naz, kostümüyle neşe içinde oradan oraya koşarken ikili de keyifle onu seyretti. Topuz, bu anı da "Benim baykuş kızım" notuyla paylaştı.
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