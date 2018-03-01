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Uçtu uçtu Burcu uçtu

Gökyüzünde kuşlar gibi süzülen lı oyuncu, daha sonra seti ziyaret eden arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Uçtu uçtu Burcu uçtu
Yakında atv'de başlayacak olan '8. Gün' adlı dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, önceki gün adrenalin dolu anlar yaşadı. Biricik, aksiyon dolu dizinin Antalya'daki çekimlerinde parasailing yaptı. Yüzlerce metre yükseklikte uçan oyuncu, yükseklik korkusuna rağmen uzun süre gökyüzünde kaldı.


Rol arkadaşı Yiğit Kirazcı'nın eşlik ettiği Biricik, gökyüzünde kuşlar gibi özgürdü. Ceyda Düvenci, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Cem Davran'ın da yer aldığı dizinin önceki gün yayınlanan fragmanı ise sosyal medyaya damga vurdu.
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