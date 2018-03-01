Uçtu uçtu Burcu uçtu

Yakında atv'debaşlayacak olan '8.Gün' adlı dizinin başroloyuncusu Burcu Biricik,önceki gün adrenalindolu anlar yaşadı. Biricik,aksiyon dolu dizininAntalya'daki çekimlerinde parasailingyaptı. Yüzlerce metre yükseklikteuçan oyuncu, yükseklik korkusunarağmen uzun süre gökyüzünde kaldı.
Rol arkadaşı Yiğit Kirazcı'nıneşlik ettiği Biricik, gökyüzünde kuşlargibi özgürdü. Ceyda Düvenci, BuğraGülsoy, Musa Uzunlar ve CemDavran'ın da yer aldığı dizinin öncekigün yayınlanan fragmanı ise sosyalmedyaya damga vurdu.
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