Selin’in dokunuşu

; 19 / 9 13 / 7 12 / 2 4 / -1 14 / 2 16 / 3 12 / 3 15 / 12 2 / -9 16 / 6 18 / 10 14 / 7 13 / 3 13 / 4 8 / 1 13 / 5 11 / 5 5 / -1 12 / 2 12 / 4 15 / 7 12 / 7 13 / 1 13 / 1 15 / 8 14 / 5 14 / 7 9 / 6 12 / 5 11 / 3 4 / -1 13 / 3 12 / 6 12 / 6 12 / 0 4 / 1 16 / 10 11 / 4 10 / 4 11 / 7 16 / 11 13 / 6 15 / 3 12 / 4 2 / -6 12 / 2 12 / 1 13 / 2 9 / 6 12 / 1 13 / 8 13 / 8 13 / 2 12 / 4 12 / 5 15 / 10 11 / 7 19 / 12 12 / 6 8 / 2 11 / 0 13 / 0 12 / 6 18 / 9 13 / 7 14 / 7 11 / 6 12 / 6 9 / 7 11 / 1 14 / 9 8 / 5 9 / 6 14 / 3 12 / 7 12 / 3 12 / 4 6 / -3 13 / 7 10 / 0 10 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Mustafa Ceceli ve Selin İmer, önceki gece bir davette boy gösterdi. Giyim tarzına eşinin el attığını söyleyen Ceceli, "Onun dokunuşları sayesinde daha şık geziyorum" diyerek İmer'e övgü yağdırdı. Şarkıcı, çocuk planları olmadığını da sözlerine ekledi.
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