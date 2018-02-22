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Selin’in dokunuşu

Selin’in dokunuşu
Mustafa Ceceli ve Selin İmer, önceki gece bir davette boy gösterdi. Giyim tarzına eşinin el attığını söyleyen Ceceli, "Onun dokunuşları sayesinde daha şık geziyorum" diyerek İmer'e övgü yağdırdı. Şarkıcı, çocuk planları olmadığını da sözlerine ekledi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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