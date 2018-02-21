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Somali’de Atv izlenir

atv’nin efsane dizisi ‘’ sevgisi şimdi de Somali’ye taşındı... Al Jazeera, dizinin ülkede ilgiyle izlendiği anları da böyle görüntüledi

Somali’de Atv izlenir
Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de reyting rekorları kıran 'Kara Para Aşk'ın başarısı, Somali'ye kadar uzandı. atv'de ekrana geldiği dönemde olay yaratan ve başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yer aldığı dizi, 'in de kalbini fethetti. Al Jazeera, son dönemde Somali'de çok popüler olan Türk dizilerini mercek altına aldı.


Haberde Somalili 29 yaşındaki Anisa Ali isimli bir kadının "Her gün Kara Para Aşk'ı izliyoruz. Biz, erkeklerin nasıl maç izlemesine izin veriyorsak onlar da bizim dizi izlememize izin vermeliler" sözlerine yer verildi. Haberde, Somaliler'in Türk dizilerine karakterlerin Müslüman olmasından dolayı çok ilgi gösterdiğine de değinildi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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