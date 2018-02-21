Somali’de Atv izlenir

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de reyting rekorları kıran 'Kara Para Aşk'ın başarısı, Somali'ye kadar uzandı. atv'de ekrana geldiği dönemde olay yaratan ve başrollerinde TubaBüyüküstün ile EnginAkyürek'in yer aldığı dizi, Somaliler'in de kalbini fethetti. Al Jazeera, son dönemde Somali'de çok popüler olan Türk dizilerini mercek altına aldı.
Haberde Somalili 29yaşındaki Anisa Ali isimli bir kadının "Her gün KaraPara Aşk'ı izliyoruz. Biz,erkeklerin nasıl maçizlemesine izin veriyorsakonlar da bizim diziizlememize izin vermeliler" sözlerine yer verildi. Haberde, Somaliler'in Türk dizilerine karakterlerin Müslüman olmasından dolayı çok ilgi gösterdiğine de değinildi.
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