Modası geçmiyor
Ajda Pekkan, sınırları aştı. Londra Moda Haftası’nda Türk tasarımcı ile podyuma çıktı. 72 yaşındaki Süper Star, dünyaca ünlü mankenleri gölgede bıraktı...
MİLLİ OLANI TEMSİL EDİYOR
Lady Gaga, Cheryl Cole, Emma Miller, Tess Daly, Rebecca Adlington, Amanda Holden, Michelle Keegan, Coleen Rooney gibi dünya starlarının kırmızı halıda giydiği tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren moda tasarımcısı Zeynep Kartal ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak Ajda Pekkan'ın Türkiye sınırlarını ne kadar aşmış olduğunu gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin değerlerini, yerli ve milli olanı temsil ediyor. Pekkan, güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki başarısı ve her zaman trendleri belirleyen moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu. Türkiye'nin Süper Starı ile birlikte Londra'da böyle bir defileye imza atmaktan büyük kıvanç duyuyorum..."
Modacı Zeynep Kartal, Ajda Pekkan için parlak yıldızlarla işlenmiş, straplez ve transparan bir elbise hazırladı. Bu tasarım ile podyuma çıkan Ajda Pekkan, dünyaca ünlü mankenlere taş çıkardı. Finalde "Yakar Geçerim" adlı şarkısını okuyan Pekkan, bir kez daha starlığını kanıtladı.
Etiketler: Ajda Pekkan , Londra Moda Haftası , Zeynep Kartal , Lady Gaga , Cheryl Cole , Michelle Keegan , Süper Star , Türkiye , İngiltere
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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