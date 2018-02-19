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Modası geçmiyor

, sınırları aştı. ’nda Türk tasarımcı ile podyuma çıktı. 72 yaşındaki , dünyaca ünlü mankenleri gölgede bıraktı...

Modası geçmiyor
ZAMANSIZ kadın , sınırları aştı. Bu kez 'yi salladı. 72 yaşındaki , 'nda Türk tasarımcı ile podyuma çıktı. Pekkan, "Ajda Pekkan by Zeynep Kartal" defilesi için podyumu arşınladı. Kartal'ın kendisi için hazırladığı 25 parcalık çok özel koleksiyonu tanıttı. Pekkan, kusursuz fiziği ve şıklığıyla ünlü modellere fark attı.

MİLLİ OLANI TEMSİL EDİYOR
, , Emma Miller, Tess Daly, Rebecca Adlington, Amanda Holden, , Coleen Rooney gibi dünya starlarının kırmızı halıda giydiği tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren moda tasarımcısı Zeynep Kartal ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Yurtdışında yaşayan bir Türk olarak Ajda Pekkan'ın sınırlarını ne kadar aşmış olduğunu gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin değerlerini, yerli ve milli olanı temsil ediyor. Pekkan, güzelliği, enerjisi, profesyonel kariyerindeki başarısı ve her zaman trendleri belirleyen moda stili ile tartışmasız bir stil ikonu. Türkiye'nin Süper Starı ile birlikte Londra'da böyle bir defileye imza atmaktan büyük kıvanç duyuyorum..."


Modacı Zeynep Kartal, Ajda Pekkan için parlak yıldızlarla işlenmiş, straplez ve transparan bir elbise hazırladı. Bu tasarım ile podyuma çıkan Ajda Pekkan, dünyaca ünlü mankenlere taş çıkardı. Finalde "Yakar Geçerim" adlı şarkısını okuyan Pekkan, bir kez daha starlığını kanıtladı.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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