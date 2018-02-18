Engin tam gaz

; 20 / 5 14 / 2 13 / -1 3 / -3 14 / -1 13 / 0 12 / -2 21 / 12 1 / -5 8 / 2 16 / 7 12 / 2 11 / 0 15 / 0 5 / -3 9 / 2 9 / 0 5 / -1 11 / 0 13 / 2 13 / 6 10 / 5 12 / -2 12 / -3 16 / 5 15 / 2 13 / 3 10 / 4 10 / -2 11 / -2 4 / -6 12 / 0 15 / 2 10 / 6 8 / -2 4 / -3 18 / 5 10 / 2 12 / 0 10 / 5 16 / 8 14 / 3 13 / 1 13 / -1 3 / -4 11 / -3 14 / -4 11 / 0 9 / 4 13 / -2 15 / 3 11 / 5 14 / 2 12 / 0 10 / -2 14 / 5 12 / 3 19 / 9 13 / 4 9 / 1 12 / -2 14 / -1 10 / 4 19 / 6 10 / 5 12 / 4 10 / 3 13 / 2 9 / 6 12 / -3 16 / 4 9 / 2 9 / 4 14 / 0 9 / 6 11 / -1 13 / 2 4 / 1 12 / 4 10 / -4 9 / 3 Oyuncu çift Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Dizi ve tiyatroyu aynı anda yürüten Hepileri, "İkisinin de içinde olmaktan çok mutluyum, sağlığım el verdikçe böyle olacak" dedi.
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