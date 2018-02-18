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Engin tam gaz

Engin tam gaz
Oyuncu çift Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Dizi ve tiyatroyu aynı anda yürüten Hepileri, "İkisinin de içinde olmaktan çok mutluyum, sağlığım el verdikçe böyle olacak" dedi.
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