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Dedikoducu kız

Genç yıldız Zendaya, ile ’ın kendisi hakkındaki sözlerini duyunca ortam bir anda gerildi.

Dedikoducu kız
Rol aldığı 'Gossip Girl' (Dedikoducu Kız) dizisiyle şöhreti yakalayan Blake Lively, canlandırdığı karakterin etkisinden çıkamadı! 30 yaşındaki yıldız, önceki günki Michael Kors defilesinde kendisi gibi oyuncu Emily Blunt'la gıybete koyuldu.


Blunt'la hemen yanlarında oturan genç yıldız Zendaya'nın dedikodusunu yapan , bir yandan da kahkahalar attı. Zendaya ise iki yıldızın kendisi hakkındaki sözlerini duyunca çok bozulup hemen yüzünü çevirdi!
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