Rol aldığı 'Gossip Girl'(Dedikoducu Kız) dizisiyle şöhretiyakalayan Blake Lively, canlandırdığıkarakterin etkisinden çıkamadı! 30yaşındaki yıldız, önceki günki MichaelKors defilesinde kendisi gibi oyuncuEmily Blunt'la gıybete koyuldu.
Blunt'la hemen yanlarındaoturan genç yıldız Zendaya'nındedikodusunu yapan Blake Lively,bir yandan da kahkahalar attı.Zendaya ise iki yıldızın kendisihakkındaki sözlerini duyunca çokbozulup hemen yüzünü çevirdi!
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